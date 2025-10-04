26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali İçin Başvurular Başladı

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12 – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında 26. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışma bölümleri için 01 Ekim 2025’de başlayan katılımlar 01 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Yarışma kategorileri, Uzun Metraj Film Yarışması, Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’ndan oluşuyor. Festival Başkanlığı’nı Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı festival bu yıl da sinema sanatının ortak hafızasına büyük katkıda bulunacak.

Basın Bülteni

Başvurular için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Caner Ural – Serap Gedik – Hüseyin Sıtkı – Gökhan Mumcu

