Dedemin Gözyaşları: Sihirli Piyano Kitapçılarda

Yapımcı, yönetmen, yazar İhsan Taş’ın aynı ismi taşıyan filminin, bir dedenin kendisine emanet edilen torunuyla yaşadığı dram dolu hikâyesi Dedemin Gözyaşları: Sihirli Piyano adlı eseri, Zin Yayınları’nın sunumuyla kitapçı raflarında okurlarını bekliyor. Yol her zaman eşsiz farkındalıklar kazandırır. Yolcu, uzun zaman gözünün önünde duran hakikate doğru bir yolculuğa çıkar aslında. Hakikat de yolcuyla birlikte gider ve fark edilmeyi bekler. Kadir’in şansı, gözünün önündeki hakikati yolun sonuna varmaya gerek kalmadan fark etmiş olması ve bununla ilgili bir şey yapma fırsatına sahip olmasıydı. Yol, yolcunun içinde katmer katmer açılmaya devam edebilirdi o beklenmedik kaza olmasaydı.