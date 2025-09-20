Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i Buluşturan Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut YAN YANA Filminden İlk Teaser Yayınlandı

Son dönemin başarılı projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrollerinde yer aldığı Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut YAN YANA filmi için geri sayım başladı, filmin teaseri yayınlandı. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın (NuLook Production), ana sponsorluğunu hızlı teslimatın öncü markası Getir’in üstlendiği film 14 Kasım’da vizyonda seyircilerle buluşacak. Gişe rekorları kıran Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte yazdığı Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut YAN YANA filminin yönetmen koltuğunda da Mert Baykal oturuyor.

Basın Bülteni

