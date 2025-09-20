Frankfurt Türk Film Festivali 25. Yılını Kutladı

Avrupa’daki en köklü Türk sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25. yılını özel bir geceyle kutladı. AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşen gecede, 2023 yılında Kabahat filmiyle Umut Vaad Eden Genç Oyuncu Ödülü kazanan fakat Frankfurt’taki törene katılamayan Mina Demirtaş’ın ödülünü Suna Keskin verdi. Festival hikâyesinin anlatıldığı belgeselin gösterildiği gecede Başkan Hüseyin Sıtkı, festivalin 25 yıllık uzun yolculuğunu anlattı.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Gökhan Mumcu – Serap Gedik – Hüseyin Sıtkı – Caner Ural
Kıvanç Terzioğlu – Hüseyin Sıtkı
Özkan Binol – Hatice Aşkın – Eylüm Kaftan – Caner Ural
Serap Gedik – Hüseyin Sıtkı – Nur Onur
Suna Yıldızoğlu – Hüseyin Sıtkı