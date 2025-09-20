Haberler

Frankfurt Türk Film Festivali 25. Yılını Kutladı

Yorum yapın

Avrupa’daki en köklü Türk sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25. yılını özel bir geceyle kutladı. AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşen gecede, 2023 yılında Kabahat filmiyle Umut Vaad Eden Genç Oyuncu Ödülü kazanan fakat Frankfurt’taki törene katılamayan Mina Demirtaş’ın ödülünü Suna Keskin verdi. Festival hikâyesinin anlatıldığı belgeselin gösterildiği gecede Başkan Hüseyin Sıtkı, festivalin 25 yıllık uzun yolculuğunu anlattı.

Alican Sekmeç

Aslıhan Saraçoğlu

Biket İlhan

Bülent Vardar

Caner Ural

Caner Ural – Gökhan Mumcu

Caner Ural – Mina Demirtaş

Caner Ural – Suna Keskin

Eylem Kaftan

Gökçe Alkan – Ahmet Berksoy

Gökhan Mumcu

Gökhan Mumcu – Serap Gedik – Hüseyin Sıtkı – Caner Ural

Hatice Aşkın – Eylem Kaftan

Hüseyin Sıtkı

Hüseyin Sıtkı – Caner Ural

Hüseyin Sıtkı – Kerem Akça

Hüseyin Sıtkı – Şükrü Avşar

Kerem Akça

Kıvanç Terzioğlu – Hüseyin Sıtkı

Korhan Abay

Mahmut Cevher

Mina Demirtaş

Nilüfer Aydan

Özkan Binol – Hatice Aşkın – Eylüm Kaftan – Caner Ural

Rıza Sönmez

Sayım Çınar

Serap Gedik

Serap Gedik – Hüseyin Sıtkı – Nur Onur

Serpil Gül

Suna Keskin

Suna Yıldızoğlu

Suna Yıldızoğlu – Hüseyin Sıtkı

Vildan Mumcu

Yusuf Mizrahi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir