Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali 2024

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında 3. kez İstanbul’da, sinema ile hayal gücünü harekete geçirmeye hazırlanıyor. Sinema sanatının bilim kurgu ve fantastik türlerinde yeni ufuklar açmayı hedefleyen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi sinema tekniklerinin tanıtımını yapmak ve bilim kurgu, fantastik film türlerindeki sinema eserlerinin dünya çapında tanınmasını sağlamak amacıyla 3. kez düzenleniyor. Festival ekibi, Uluslararası Bilim ve Sanat Derneği ve sinema sektöründe uzun yıllar çalışmış ve deneyime sahip profesyonellerden oluşuyor.

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