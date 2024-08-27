3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde Uzun Metraj Jüri Başkanı Belli Oldu

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 30 Eylül – 04 Ekim tarihlerinde 3. kez İstanbul’da başlıyor. Sinema dünyasının sınırlarını zorlayarak hayal gücünü harekete geçiren festival, bilim kurgu ve fantastik türlerin en etkileyici örneklerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl sinema dünyasının saygın bir ismini jüri başkanı olarak ağırlıyor. Uzun metraj kategorisinin jüri başkanlığını, sinema kariyerinde birçok başarıya imza atmış, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu ve Prag’da sinema eğitimi alan usta yönetmen Erdem Tepegöz üstleniyor.

Basın Bülteni

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