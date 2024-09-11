Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Uluslararası CGI Ödülü Yarışması’nın Jürisi Belli Oldu

30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında 3. kez İstanbul’da gerçekleşecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin Uluslararası CGI Ödülü Yarışması’nın jürisi açıklandı. İnteraktif festival kapsamında düzenlenen Uluslararası CGI Ödülü Yarışması ile gençlerin yaratıcı dünyasından yarar sağlamak, Metaverse, VR, AR ve yeni nesil 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkıda bulunmak ve bu alanın geniş imkânlarını sinemaseverlerle paylaşmak amaçlanıyor. Düzenlenecek olan yarışmanın jüri başkanlığı Kerem Kurdoğlu tarafından yapılacak.

Basın Bülteni

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Balkan Karışman



Doğu Yücel



Mert Kızılay



Onur Can Çaylı

