3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin Lansmanı Gerçekleştirildi

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 30 Eylül – 04 Ekim tarihleri arasında Biletinial Torun Center Sinemaları’nda düzenleniyor. Lansmanın ilk konuşmasını Festival Direktörü Filiz Dağ gerçekleştirdi. Geçen sene festivalin ikincisini düzenledikleri ve bir tarih yazdıklarının altını çizen Filiz Dağ, bilim ve sanatı geleceğe taşıma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Basın Bülteni

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Atilla Erkmen – Balım Tanrıver



Filiz Dağ



Gizem Ertürk – Atilla Erkmen



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