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3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin Lansmanı Gerçekleştirildi

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3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 30 Eylül – 04 Ekim tarihleri arasında Biletinial Torun Center Sinemaları’nda düzenleniyor. Lansmanın ilk konuşmasını Festival Direktörü Filiz Dağ gerçekleştirdi. Geçen sene festivalin ikincisini düzenledikleri ve bir tarih yazdıklarının altını çizen Filiz Dağ, bilim ve sanatı geleceğe taşıma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Atilla Erkmen – Balım Tanrıver

Filiz Dağ

Gizem Ertürk – Atilla Erkmen

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