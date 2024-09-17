3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde Kısa Film Jüri Başkanı ve Üyeleri Belli Oldu

Bilim kurgu ve fantastik sinemanın beklenen buluşması olan 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali 2024 (Universal Sci-Fi & Fantastic Film festival 2024) için geri sayım devam ederken, festivalin kısa film kategorisinde görev alacak jüri başkanı ve üyeleri açıklandı. Festivalin kısa film jüri başkanlığını Onur Kırşavoğlu üstlenirken, Nihan Belgin, Umut Beşkırma, Ebru Diken, Deniz Ali Tatar ve Volkan Güney Eker bu yılki kısa film jüri üyesini oluşturacak.

Basın Bülteni

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Deniz Ali Tatar



Ebru Diken



Nihan Belgin



Umut Beşkırma



Volkan Güney Eker

