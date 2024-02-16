Senaristliğini ve yönetmenliğini Ceyda Aşar’ın gerçekleştirdiği, Şebnem Hassanisoughi ve Deniz Karaoğlu’nun başrollerde yer aldığı, görüntü yönetmeni Serkan Gülgüler’in yaptığı Burası Size Göre Değil filmi, kısa film alanında dünyanın en ünlü festivallerinden Oscar / Academy Award sertifikasına sahip 46. Drama International Short Film Festival’in Uluslararası Yarışma adlı bölümünde dünyadan binlerce başvuru arasından seçilen 15 film arasında yer alarak ülkemizi temsil etti. Oscar sertifikalı, Amerika’nın değerli festivalleri, 20. BendFilm Festival’de ve 50. Athens International Film Festival Uluslararası Yarışma resmî seçkisine kabul edildi.