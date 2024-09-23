3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde Türkiye Prömiyerli ve Ödüllü Filmlerin Biletleri Satışa Çıktı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle ve katkılarıyla düzenlenen, 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin kısa metraj film, uzun metraj film, yabancı uzun metraj film ve özel gösterim filmlerinin biletleri satışa sunuldu. Kia’nın sponsorluğunda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin verdiği destekle düzenlenecek festival gösterimleri Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda gerçekleştirilecek. Festival biletleri biletinial.com web sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Basın Bülteni

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