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XI. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali

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Apart Sanat Derneği ve Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nca 10 – 15 Aralık 2024 tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek olan ve son başvuru tarihi 05 Eylül 2024 olarak belirlenen  Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin başvuruları sürüyor. 10 yıl süresince festival direktörlüğünü üstlenen Onur Keşaplı’dan görevi devralan akademisyen ve yönetmen Emre Doğan’la birlikte ikinci on yılına bir dizi yenilikle giren festival bu yıl Uşak ve İstanbul programlarının yanı sıra Sahneport’ta çevrimiçi programlarla sanatseverlerle buluşacak.

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