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Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde Uzun Metraj Jüri Üyeleri Belli Oldu

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Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali düzenleniyor. Festivalin, uzun metraj jüri koltuğunda oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sinema yazarı Hande Kara, yapay zekâ çalışmalarıyla tanınan Beyza Doğuç, yazar Şeref Atak ve bilim-kurgu alanındaki başarısıyla dikkat çeken Derin Derman yer alıyor. Jüri başkanlığını yönetmen Erdem Tepegöz üstleniyor. Festivalin bu yılki ulusal uzun metraj jüri koltuğunda ise görüntü yönetmeni Piotr Niemyjski ve sektörün önde gelen projelerinde çalışan Timur Gavrilenko yer alıyor.

Beyza Doğuç

Derin Derman

Erdem Tepegöz / Erkan Kolçak Köstendil

Hande Kara / Piotr Niemyjski

Şeref Atak / Timur Gravilenko

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