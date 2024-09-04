Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde Uzun Metraj Jüri Üyeleri Belli Oldu

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali düzenleniyor. Festivalin, uzun metraj jüri koltuğunda oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sinema yazarı Hande Kara, yapay zekâ çalışmalarıyla tanınan Beyza Doğuç, yazar Şeref Atak ve bilim-kurgu alanındaki başarısıyla dikkat çeken Derin Derman yer alıyor. Jüri başkanlığını yönetmen Erdem Tepegöz üstleniyor. Festivalin bu yılki ulusal uzun metraj jüri koltuğunda ise görüntü yönetmeni Piotr Niemyjski ve sektörün önde gelen projelerinde çalışan Timur Gavrilenko yer alıyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Beyza Doğuç



Derin Derman



Erdem Tepegöz / Erkan Kolçak Köstendil



Hande Kara / Piotr Niemyjski



Şeref Atak / Timur Gravilenko

