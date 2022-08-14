Filmekimi, 21. yılında yine tam kapasiteyle salonlarda olacak. Gösterimler İstanbul’da 07 – 16 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. 21. Filmekimi programında yine Cannes, Berlin, Venedik film festivalleri programlarından ödüllü filmler yer alacak. 21. Filmekimi’nin açılışı Claire Denis’nin, Cannes’dan bu yana yolu gözlenen filmi Stars at Noon ile yapılacak. 75. Cannes Film Festivali’nden Büyük Ödül’le dönen film, son dönemin yıldızı parlayan iki ismi Margaret Qualley ve Joe Alwyn’i bir araya getiriyor. Stars at Noon izleyiciyi, 1984 yılında Nikaragua Devrimi’nin yaşandığı dönemde filizlenen bir aşka ortak ediyor.



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