Oğuzhan Tercan’ı Kaybettik

Yönetmen, senarist Oğuzhan Tercan, 14 Ağustos 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 08 Mayıs 1963 tarihinde doğan Oğuzhan Tercan, Uzlaşma, Hırsız Var ve Avanak Kuzenler adlı sinema filmlerini yönetti. Yönettiği TV dizileri arasında ise Pilli Bebek, Çırağan Baskını, Tek Başımıza, Doktorlar, Karadağlar, Kahramanlar, Gece Gündüz, Beşibiryerde adlı diziler var. Oğuzhan Tercan’ın cenazesi, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü, Ordu Altınordu Orta Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Hatipli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.