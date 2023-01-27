The Banshees Of Inisherin

Martin McDonagh’ın yönettiği ve Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon ile Barry Keoghan’ın oynadığı The Banshees of Insherin, 03 Şubat 2023’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

İrlanda’nın batı kıyısında bulunan bir adada geçen film, iki ömürlük dost olan Padraic ve Colm’un arkadaşlığının, Colm’un aldığı ani bir kararla bitmesini ve ikilinin kendilerini bir çıkmazda bulmalarını konu alıyor. Bu küçük ada halkıyla ilgili kendi endişeleri olan kardeşi Siobhán ve yerel komiserin oğlu Dominic’in desteğiyle birlikte, kafası karışmış ve hayal kırıklığına uğramış olan Padraic, arkadaşlıklarını yeniden kurmaya çabalar. Ancak Colm’un dikkatini toplamak için verdiği şok edici ültimatomla birlikte olaylar gittikçe kızışmaya başlar.