Gina Prince Bythewood’un yönettiği ve Viola Davis, Lashana Lynch, Hero Fiennes Tiffin ile John Boyega’non oynadığı Kadın Kral (The Woman King), 07 Ekim 2022’de TME Films dağıtımıyla Sony Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, 1800’lerde Dahomey Afrika Krallığı’nı dünyanın şimdiye kadar hiç görmediği beceri ve vahşilikle koruyan, tamamı kadınlardan oluşan askeri alay Agojie’nin olağanüstü hikâyesini anlatıyor ve General Nanisca’nın yeni nesil askerleri eğitip onları, hayatlarına kasteden düşmanlarla savaşmaya hazırlarken yaşadığı duygu dolu destansı yolculuğunu sinemasever izleyicilere sunuyor. Bazı şeyler savaşmaya değerdir.