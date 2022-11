Luca Guadagnino’nun yönettiği ve Taylor Russell, Timothee Chalamet, Michael Stuhlbarg ile Andre Holland’ın oynadığı Kemikler ve Her Şey (Bones and All), 25 Kasım 2022’de Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bu hikâyenin iki Amerikalı kahramanı ait olabilecekleri bir yuva bulmayı arzu ederlerken, onları başkalarından farklı kılan ve her şeyden kaçmak için yollara düşüren bir kendini keşif yolculuğuna beraberce çıkarlar. Bu kanundan kaçış serüveni, genç Maren ile başlar. Kasabadan kasabaya taşınan Maren, uzun süredir kendini dışlanmış hissetmektedir. Sonra yalnız olmadığını keşfeder. Ona giderek daha da yakınlaşan, küçük kasaba asisi Lee ile tanışır.