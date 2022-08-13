Uluslararası Arkeoloji ve Kültür Mirası Belgesel Film Günleri, 5. Yılında Değişim / Dönüşüm Teması ile Foça’da Etkinliklerine Devam Ediyor

Ege Denizi kıyısında bulunan sakin bir sahil kasabası olan Foça, 9000 yıldır pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Bu yıl 05 – 09 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Foça Film Günleri sırasında hem Marsilya Meydanı hem de Reha Midilli Kültür Merkezi film tutkunlarının buluşma noktaları olacak. 22 ülkeden, aralarında Türkiye’de prömiyer yapan ödüllü olanların da bulunduğu 53 belgesel film, Değişim / Dönüşüm temasına odaklanacak. Film gösterimleri dışında, Türkiye ve yurt dışından gelen yönetmenlerin katılacağı söyleşiler, atölyeler, sergiler ve Foça’nın tarihi alanlarına arkeolog rehberler eşliğinde turlar da düzenlenecek. Bütün etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.

Basın Bülteni

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