10 – 12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Distopya Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından İstanbul’da düzenleniyor. Festival kapsamında distopya türünde ulusal ve uluslararası filmlerden oluşan Uzun Metraj Film Seçkisi, Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması yapılacak. Festival, distopya türüne dikkat çekmek, sinemamız içerisinde distopya film üretimini arttırmak, tür çeşitliliğini dengelemek ve çağı yakalayan yenilikçi yeni filmlere fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor.