T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali’ne başvurular başladı. 10 – 12 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, Türkiye’de distopya türünde yapılan filmlere alan açmak, film türlerinin çeşitliliğini dengelemek, çağı yakalayan yenilikçi filmlere fırsat eşitliği yaratarak filmlerin ve yönetmenlerin festival çatısı altında seyircilerle buluşması amaçlanıyor. Festivalde, çağını aşan yönetmenlerin yaptığı distopya türündeki filmlerle farklı bir festival deneyimi yaşanacak.

Basın Bülteni

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