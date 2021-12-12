Uluslararası Distopya Kısa Film Festivali Bilgi Verici Söyleşilerle Devam Etti

Uluslararası Distopya Film Festivali’nin pazar gününde kripto paradan dijital sanata, distopik filmlerin dağıtım süreçlerinden eko-distopyaya kadar pek çok farklı konu izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gün içinde Festival Direktörü Hatice Aşkın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Future Talks panelinde, yapımcı Emre Oskay ile distopik filmlerin yapım ve dağıtım süreçleri konuşuldu. Oskay, distopik filmlerde mekân bulmanın zor olduğunu ve daha çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Basın Bülteni

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Bora Erdamar – Filiz Dağ – Gökhan Doğan



Özgür Akın

