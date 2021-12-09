Uluslararası Distopya Kısa Film Festivali Başlıyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Üsküdar Belediyesi iş birliği, BKM Mutfak desteği ile Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Film gösterimleri ve panellerle dolu dolu geçecek olan festival, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl yönetmen Akın Güngör, Ege Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Cerrahoğlu ve kurgu yönetmeni Fırat Terzioğlu’nun 181 farklı ülkeden 200’e yakın başvuru arasından seçtiği 8 seçkin film Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda En iyi Film için yarışacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Program

