Distopya Film Festivali’nin İkinci Gününe Babis Makridis ve Feza Çaldıran’ın Ustalık Sınıfı, Erdem Tepegöz’ün Söyleşisi Damga Vurdu

Uluslararası Distopya Film Festivali’nin ikinci gününde Yapay Zekâ ve Tekno-Lojik Gelişmeler Programı, Distopyaya Teorik ve Eleştirel Yaklaşımlar akademik oturumu ve gösterimler devam ederken Babis Makridis ve Feza Çaldıran’ın gerçekleştirdikleri masterclass’lar, Erdem Tepegöz’ün katılımıyla gerçekleşen uzun metraj film gösterimi programları büyük ilgi gördü. Moderatörlüğünü Hatice Aşkın’ın yaptığı oturumda Daha, Kuzu ve Meryem gibi projelerle tanıdığımız Feza Çaldıran, sektöre fotoğrafçılığa ilgi duyması ile başladığını ve uzun bir süre asistan olarak görev aldığını açıkladı. Çaldıran, Türkiye’de distopik film çekmek için kendi kendini geliştirmenin gerekli olduğunu vurguladı.

Basın Bülteni

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Babis Makridis



Feza Çaldıran – Hatice Aşkın



Kerem Akça – Erdem Tepegöz – Umut Özçorlu

