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Merakla Beklenen Uluslararası Distopya Film Festivali Başladı

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“Daha derine dal” sloganıyla yola çıkan Uluslararası Distopya Film Festivali, açılış töreni, film gösterimleri ve söyleşilerle başladı.  Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali’nin açılış gecesine eski Bakan Yüksel Yalova, yönetmen Biket İlhan, oyuncu Meral Çetinkaya, Didem Balçın, Cansel Elçin, Umut Karadağ, Yosi Mizrahi, Şencan Güleryüz, Gökhan Mumcu, Ferdi Yıldız, Prof. Dr. Nilay Ulusoy’un yanı sıra festival danışma kurulu, jüri üyeleri, finalistler ve konuklar katıldı.

Caner Ural – Cansel Elçin – Hatice Aşkın – Gülşah Elikbank

Caner Ural – Didem Balçın – Ferdi Yıldız

Gülşah Elikbank

Hatice Aşkın

Hatice Aşkın – Didem Balçın

Hatice Aşkın – Gökhan Mumcu

Hatice Aşkın – Meral Çetinkaya

Meral Çetinkaya

Yosi Mizrahi – Hatice Aşkın – Şencan Güleryüz

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