Merakla Beklenen Uluslararası Distopya Film Festivali Başladı

“Daha derine dal” sloganıyla yola çıkan Uluslararası Distopya Film Festivali, açılış töreni, film gösterimleri ve söyleşilerle başladı. Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali’nin açılış gecesine eski Bakan Yüksel Yalova, yönetmen Biket İlhan, oyuncu Meral Çetinkaya, Didem Balçın, Cansel Elçin, Umut Karadağ, Yosi Mizrahi, Şencan Güleryüz, Gökhan Mumcu, Ferdi Yıldız, Prof. Dr. Nilay Ulusoy’un yanı sıra festival danışma kurulu, jüri üyeleri, finalistler ve konuklar katıldı.

Basın Bülteni

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Caner Ural – Cansel Elçin – Hatice Aşkın – Gülşah Elikbank



Caner Ural – Didem Balçın – Ferdi Yıldız



Gülşah Elikbank



Hatice Aşkın



Hatice Aşkın – Didem Balçın



Hatice Aşkın – Gökhan Mumcu



Hatice Aşkın – Meral Çetinkaya



Meral Çetinkaya



Yosi Mizrahi – Hatice Aşkın – Şencan Güleryüz

