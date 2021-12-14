Uluslararası Distopya Film Festivali’nden Avrupa Prömiyerine Ek Gösterim

10 – 12 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali programına özel bir gösterim eklendi. Avrupa prömiyeri yapılan A Black Rift Begins to Yawn, adlı film 16 Aralık’ta Kadıköy Sineması’nda tekrar gösterilecek. Matthew Wade’in Şubat’ta Slamdance 2021′de yıla damga vuran filmi, külte dönüşmeyi çoktan garantiledi. Amerikan bağımsız sinemasından son yıllarda çıkan en heyecan verici tür yönetmenlerinden birinin Sara Lynch’le yapımcı ve başrol oyuncusu olarak birlikteliği ikinci filminde de sürüyor. Sinema yazarı Kerem Akça filmin, “2021 yılında Amerikan sinemasından çıkan en iyi uzun kurmaca bilimkurgu filmi” olduğunu belirtiyor.

Basın Bülteni

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