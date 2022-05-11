Hatice Aşkın, Uluslararası Distopya Film Festivali’ni 75. Cannes Film Festivali’nde Tanıtacak

2019 yılında APP isimli senaryosuyla kısa film türünde yeni bir pencere açıp, ulusal ve uluslararası festivallerden çok sayıda ödülle dönen Hatice Aşkın, bu yıl 17 – 28 Mayıs tarihleri arasında 75.si gerçekleşecek Cannes Film Festivali’nde bulunacak. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin direktörlüğünü üstlenen Aşkın, bu yıl ikinci kez düzenlenecek organizasyonlarını, Cannes Film Festivali’nde sinemaseverlere anlatacak. genç yönetmen Hatice Aşkın, çekim hazırlıkları sürmekte olan Adresi Olmayan Ev isimli uzun metraj filminin tanıtımını da 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.