Bu yıl İlk Kez Düzenlenen Distopya Film Festivali’nin Kazanan İsimleri Belli Oldu

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından ilk kez bu yıl düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali’nde ödüller bu akşam (12 Aralık 2020 Pazar) sahiplerini buldu. Birincilik ödülü jüri başkanı Babis Makridis tarafından, “Harika bir atmosfere sahip olduğu, korkularla dolu bir karakter gösterdiği ve iyi bir oyunculuk olduğu için korkularla yüzleşmemize olanak sağladığı” gerekçesiyle Murat Uğurlu’nun Tapınak adlı filmine takdim verildi.

Basın Bülteni

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Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri:

Birincilik Ödülü: Tapınak (Murat Uğurlu)

İkincilik Ödülü: 2030 (Pierre Dugowson)

Üçüncülük Ödülü: Lal (Gökalp Gönen)

Jüri Özel Ödülü: 2040 (Nadin Alyekhina)

Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması En İyi Senaryo Ödülü: Ölemeyenler: Öteki Dünya Bileti (Ersin Karahaliloğlu)

Hatice Aşkın



Hatice Aşkın – Andaç Haznedaroğlu



Hatice Aşkın – Yosi Mizrahi



Hatice Aşkın – Yosi Mizrahi – Caner Ural – Şebnem Özinal

