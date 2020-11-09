01 – 07 Mart 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin yarışma başvuruları başladı. İlk kez 2018 yılında Kadın Yönetmenler Haftası olarak başlayan, İzmir’de hayata geçirilen Kadın Yönetmenler Festivali, 2021 yılının Mart ayında dördüncü kez ve bu sefer uluslararası olmayı hedefleyerek hayata geçiyor. 29 Şubat – 05 Mart 2020 tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenen ve bir hafta boyunca İzmir’de pek çok konuğu ve sinemaseveri ağırlayan festivalin dördüncü yıl teması, Festival Direktörü Gülten Taranç tarafından ödül töreninde “Süper Kahramanlık” olarak açıklanmıştı. Hem kadınların sinema sektöründe üretim yapmasının hem de bağımsız festival düzenlemenin aslında bir süper kahramanlık işi olmasına vurgu yapan temasıyla festival, dördüncü yıl sloganına da “Sığamıyoruz” olarak belirledi.

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3. Kadın Yönetmenler Festivali’nden

Banu Bozdemir – Jale İncekol – Biket İlhan –

Gülten Taranç – Sevinç Baloğlu



Elif Dağdeviren – Sevinç Baloğlu



Eylem Kaftan – Sevinç Baloğlu – Ragıp Taranç – Gülten Taranç –

Biket İlhan – Banu Bozdemir – Fırat Sayıcı – Duygu Kocabaylıoğlu

