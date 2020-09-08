Ayris Alptekin’in yönetmenliğini, Beste Yamalıoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği kısa film Ondan Bahsetmiyorum’un fragmanı yayınlandı. Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yapacak olan Ondan Bahsetmiyorum iki liseli gencin cinsiyetleriyle verdikleri imtihanı konu alıyor. Başrollerini Faysal Can Dakni ve Ayris Alptekin’in paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Ataberk Öğe de bulunuyor. Filmin müzikleri ise İstanbullu punk grubu Cemiyette Pişiyorum’a ait.