4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin İkinci Etabı Başlıyor

Ülkemizde ve dünyada halen devam eden pandemi koşulları nedeniyle, çevrimiçi platformlarda başlayan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ikinci etabı 22 Nisan’da devam ediyor. 01 – 07 Mart 2021 tarihleri aralığında Türkiye’de, Birleşik Krallık’ta ve Kosova’da ilk etabı başarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye’de kısmi karantina koşullarının uygulandığı Nisan ve Mayıs aylarında salonları özleyen sinemaseverlere ulusal ve uluslararası filmlerden oluşan geniş bir seçki ile kültürel bir nefes alanı sunuyor. Festivalin ikinci etabı 22 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında yine çevrimiçi koşullarda ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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Aether

Amina

Bilmemek

Kader Postası

Ovacık



Oyuncakçı: Saklı Yadigarlar

Paydos

Töz