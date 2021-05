4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde Ödüller Verildi

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ikinci etabı 05 Mayıs akşamı gerçekleştirilen kapanış töreni ile sona erdi. Kadın yönetmenlerin emeklerine vurgu yapma amacıyla her yıl 08 Mart haftasında düzenlenen festival bu yıl #sığamıyoruz etiketi ile 01 – 07 Mart arasında ilk etabını tamamlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen festivalin 22 Nisan – 05 Mayıs tarihleri arasındaki ikinci etabı da bugün kapanış töreni ile tamamlandı. Festivalin ikinci etabı, tıpkı ilk etap gibi dopdolu geçti, youtube üzerinden saat 20:00’den itibaren canlı yayınlandı.

Altın Makara Uzun Metraj En İyi Film: Bilmemek

Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü: Bilmemek

Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü: Amina

Kamera Göz En İyi Film: Töz

Kamera Göz Jüri Özel Ödülü: Ufka Bakma Durağı

En İyi Kısa Film: Paydos

En İyi Deneysel Film: Kam

Deneysel Jüri Özel Ödülü: Kendine Ait Bir Kamera

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Özel Ödülü: Kader Postası

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Balkan Özel Ödülü: Then Comes The Evening (Ve Akşam Çökerken)

Sinema Yazarı Emek Ödülü: Sevin Okyay

Yönetmenlik Başarı Ödülü: Tamara Kotevska

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Akademik Başarı Ödülü: Prof. Eylem Atakav