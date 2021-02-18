4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin Afişi ve Festival Takvimi Belli Oldu

Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali “#sığamıyoruz!” sloganı ile yola çıkıyor. Uluslararası arenaya açılarak ilk gösterimlerini 01 – 07 Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye, İngiltere ve Kosova’da çevrimiçi olarak gerçekleştirecek. Türkiye filmlerinden oluşan özel seçki İngiltere’de ve Kosova’da gösterilecek. Orta ve kısa metraj 16 uluslararası filmden oluşan Dünya Sineması Seçkisi ise 01 – 07 Mart tarihleri arasında festivalin internet sitesinden çevrimiçi olarak sunulacak.

Basın Bülteni

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