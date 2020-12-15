4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Yarışma Başvuruları 31 Aralık’ta Sona Eriyor

01 – 07 Mart 2021 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin yarışma başvuruları 31 Aralık 2020 Perşembe günü sona eriyor. İlk kez 2018 yılında Kadın Yönetmenler Haftası olarak başlayarak İzmir’de hayata geçirilen Kadın Yönetmenler Festivali, 2021 yılının Mart ayında 4. kez ve bu sefer uluslararası olmayı hedefleyerek hayata geçiyor. Festivalin 2021 yılı sloganı “Sığamıyoruz” olarak belirledi.

Basın Bülteni

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