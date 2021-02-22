4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin Emek ve Başarı Ödülleri Belli Oldu

Kadın Yönetmenler Derneği’nin bu yıl üç ayrı tarihte düzenleyeceği 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin emek ve başarı ödülleri açıklandı. Ayrıca festivalin ulusal ve uluslararası jürisi de belli oldu. Sinema yazarlığı kategorisi emek ödülü Türkiye’nin ilk kadın sinema eleştirmeni Sevin Okyay’a verilecek. East Anglia Üniversitesi’nde film, kadın ve medya üzerine çalışmalarda bulunan yönetmen Prof. Eylem Atakav’a akademi kategorisinde başarı ödülü takdim edilecek. Yönetmen başarı ödülü ise Oscar adaylığı da bulunan Bal Ülkesi (Honeyland) filminin yönetmenlerinden Tamara Kotevska’ya Seferihisar’da 25 – 30 Haziran 2020′de gerçekleşecek ödül töreninde takdim edilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Eylem Atakav / Sevin Okyay



Tamara Kotevska

