Kısa Filmler Bu Yıl Obeziteye Karşı Doğru Farkındalık İçin Yarışacak

Geçen yıl ilk kez düzenlenen kısa film yarışması MediaCat ShortCase, bu kez Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) işbirliği ve Novo Nordisk Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilecek. Yarışmanın bu yılki teması “Obeziteye Karşı Doğru Farkındalık” olarak belirlendi. MediaCat ShortCase 2020’de 30 yaş altı herkes obeziteye dair doğrular inşa eden markalı hikâyeleriyle yarışacak. Yarışmada ilk 3’te yer alan filmler, TOAD ve Novo Nordisk tarafından, kampanyalarında kullanılma hakkına sahip olacak. Yarışma için başvurular 30 Kasım’a kadar web sitesi adresinden yapılabilecek.

Basın Bülteni

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