4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Çevrimiçi Açılışla Başladı

01 – 07 Mart 2021 tarihleri arasında ilk etabının gerçekleşeceği 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, çevrimiçi youtube yayını ile açılışını gerçekleştirdi. Festival Direktörü Gülten Taranç, film gösterimleri ve atölyelerin yer alacağı festivalin programını anlattı. Taranç 2018’de ‘hafta’ olarak başlayan etkinliğin bu yıl uluslararası festival olarak gerçekleştirilğini ve ‘sığamıyoruz’ sloganıyla bu festivali yapmaktan çok mutlu olduklarını, ayrıca festivalin 4. yılında Kadın Yönetmenler Derneği’ni de kurduklarını açıkladı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.