4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin Mart Etabı Tamamlandı

Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle üç ayrı etapta yapılması planlanan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin 01 – 07 Mart 2021 tarihleri arasındaki ilk bölümü dün akşam gerçekleştirilen Sığamayanlar panel etkinliği ile sona erdi. Festival bu sene 01 – 07 Mart tarihlerinde ilk kez uluslararası arenaya taşınarak ulusal seçkide yer alan yerli filmleri Birleşik Krallık ve Kosova’da gösterime açtı; ayrıca 16 uluslararası yapım da çevrim içi ortamda Türkiye’deki izleyenleriyle buluştu.

Basın Bülteni

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Gülten Taranç (Festival Direktörü)

