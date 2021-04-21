4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nden Faydalı Atölyeler

Pandemi koşulları nedeniyle online olarak devam eden 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ikinci etabı 22 Nisan’da başlıyor. Festival sinemaseverleri unutulmaz bir sinema deneyimine davet ediyor. 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ikinci etabında birbirinden seçkin atölyeler, düzenlenecek. Festival programı dahilinde Prof. Berrak Taranç ile Çocuklar için Müzik Atölyesi, Hira Selma Kalkan ile Sanatla Terapi Atölyesi ve WMC’nin katkılarıyla Sezen Kayhan ile Belgesel Yapımında Fırsatlar ve Engeller Atölyesi yapılacak.

Basın Bülteni

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