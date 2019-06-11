UNIQ Açıkhava Film Festivali 2019, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Uniq Maslak’ta Bohemian Rhapsody’nin gösterimi ile başlıyor. Başka Sinema’nın hazırladığı seçkiyle, 15 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sinemaseverlerle birlikteliğini sürdürecek olan festival kapsamında 19 Haziran 2019 Çarşamba gecesi Sibel filmiyle birlikte oyuncu Damla Sönmez de misafir edilecek. Festivalin detaylı bilgilerine ulaşmak ve bilet almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bryan Singer’ın yönettiği ve Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy ile Joseph Mazzello’nun oynadığı Bohemian Rhapsody, ünlü şarkıcı Freddie Mercury ve grubunun olağanüstü hikâyesini anlatıyor.

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Gösterilecek Filmler

3 Hayat (Se Rokh – 3 Faces)

Adaletsiz (Dragged Across Concrete)

Arakçılar (Manbiki Kazoku – Shoplifters)

Arctic

Beyaz Karga (The White Crow)

Biz (Us)

Bizim İçin Şampiyon

Bohemian Rhapsody

Climax

Çifte Hayatlar (Non Fiction – Doubles Vies)

Greta

Gün Batımı (Napszállta – Sunset)

Herkes Biliyor (Todos lo Saben – Everybody Knows)

High Life

İhtiyar Adam ve Silah (The Old Man & The Gun)

Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)

Kefernahum (Capharnaüm)

Kız (Girl)

Kül En Saf Beyazdır (Jiang Hu Er Nü – Ash is Purest)



Loro

Mekânlar ve Yüzler (Faces Places)

Mutlu Lazzaro (Lazzaro Felice – Happy as Lazzaro)

Müze (Museo – Museum)

Rocketman

Sarayın Gözdesi (The Favourite)

Sınır (Gräns – Border)

Sibel

Soğuk Savaş (Zimna Wojna – Cold War)

Suçlu (Den Skyldige – The Guilty)

Şüphe (Beoning – Burning)

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında (At Eternity’s Gate)

Woman at War (Kona fer í Stríð)

Yaz (Leto)