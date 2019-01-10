Hirokazu Kore Eda’nın yönettiği ve Lily Franky, Kirin Kiki, Sosuke Ikematsu ile Sakura Ando’nun oynadığı Arakçılar (Manbiki Kazoku – Shoplifters), 18 Ocak 2019’da Filmartı Film dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Küçük hırsızlıklarla ailesini geçindiren ve mutlu bir hayat yaşayan aile babası Osamu, bir gün dışarıda donmak üzere olan küçük bir kız çocuğu görür. Başta ne yapacağını bilemese de sokakta bırakmayacağı için kızı eve getirir. Kısa süre içerisinde kalabalık eve uyum sağlayan küçük kız, kendi çocukları gibi olur. Fakat çocuklardan biri hırsızlık yaparken yakalanınca birbirinden âlâkasız fertlerden oluşan bu çok garip ailenin sakladığı sırlar ortaya çıkar.

İlgili