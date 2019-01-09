Nadine Labaki’nin yönettiği ve Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Treasure Bankole ile Kawsar Al Haddad’ın oynadığı Kefernahum (Capharnaüm), 25 Ocak 2019’da Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, hayata isyan eden on iki yaşındaki küçük bir çocuğun acı hikâyesini anlatıyor. Beyrut’ta yoksulluk, çaresizlik ve şiddet içinde büyüyen küçük Zain, kendisini dünyaya getirdikleri için ailesini mahkemeye verir. Çocuk olmak, aidiyet, göçmenlik, yoksulluk gibi konuların tüm gerçekliğiyle işlendiği Kefernahum’da neredeyse tamamı amatör olan oyuncular etkileyici performanslar sergiliyorlar.

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