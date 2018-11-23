Suçlu (Yönetmen: Gustav Möller)

Gustav Möller’in yönettiği ve Jakob Cedergren, Asger Holm, Jessica Dinnage ile Omar Shargawi’nin oynadığı Suçlu (Den Skyldige – The Guilty), 30 Kasım 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Acil yardım hattında çalışan polis memuru Asger Holm, sıradan bir gece vardiyasında olağanüstü bir telefon alır. Hattın diğer ucunda kaçırılan bir kadın vardır. Asger oturduğu santral odasından O’nu kurtarmak için zamanla yarışırken bu çabasının hayati sonuçları olacağından habersizdir. Yılın en orijinal, çarpıcı ve farklı gerilim filmi Suçlu, 2018 Sundance Film Festivali’nden İzleyici Ödülüyle ayrıldı.

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