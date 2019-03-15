Paolo Sorrentino’nun yönettiği ve Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio ile Kasia Smutniak’ın oynadığı Loro, 29 Mart 2019da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

The Young Pope dizisiyle tartışma yaratan İtalyan yönetmen Paolo

Sorrentino, bu kez skandallarıyla anılan İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin hayatına göz atıyor. Sorrentino, Loro’da ünlü siyasetçinin hem özel hayatına dokunuyor hem de İtalyan siyasetini hicvediyor. Siyasi kariyerinin yanı sıra ülkesinin en zengin kişilerinden biri olan Berlusconi’nin portresini çizerken çok konuşulan skandalların perde arkasına da bakıyor.

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