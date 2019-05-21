Ralph Fiennes’in yönettiği ve Oleg Ivanko, Ralph Fiennes, Adèle Exarchopoulos ile Chulpan Khamatova’nın oynadığı Beyaz Karga (The White Crow), 21 Haziran 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Beyaz Karga (The White Crow), dünyaca ünlü balet Rudolf Nureyev’in Soğuk Savaş’ın ortasında Batı’ya iltica etmesiyle yaşanan gerilimli zamanları konu alıyor. Rudolf Nureyev’i, ünlü balet Oleg Ivenko canlandırıyor. Nureyev, 1950lerin Rusya’sında çekici kişiliği ve vahşi danslarıyla balenin ünlü yıldızları arasına girer. Batılı sanatçılarla olan ilişkileri ve fikirleri onu KGB ile amansız bir kedi fare oyununa sürükler.

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