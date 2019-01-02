Şüphe (Yönetmen: Chang Dong Lee)

Chang Dong Lee’nin yönettiği ve Ah In Yoo, Steven Yeun, Jong Seo Jeon ile Soo Kyung Kim’in oynadığı Şüphe (Beoning – Burning), 11 Ocak 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yarı zamanlı kurye olarak çalışan ve arada sırada da yazarlık yapan Jongsu bir teslimat sırasında eski komşusu olan Haemi’yle karşılaşır. Haemi genç adama, Afrika’ya seyahat edeceğinden söz eder ve yokluğunda kedisine göz kulak olmasını rica eder. Haemi, Afrika seyahatinden döndüğündeyse, Jongsu’yu Kenya’da rastladığı esrarengiz bir adam olan Ben’le tanıştırır. Bir gün Ben Jongsu’ya sahip olduğu şaşırtıcı ve tuhaf bir hobiden bahseder.

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