Haziran’da Başka Sinema’da

Sinemaseverler 9 günlük bir tatilden sonra şehre dönüyor ve Başka Sinema yine muhteşem programlarıyla seyirciye yaz boyunca da hizmet veriyor. Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödül alan Parasite, Dolor y Gloria, Little Joe, Young Ahmed, Portrait of a Lady on Fire, It Must Be Heaven gibi yapımları ve çok daha fazlasını gelecek sezonda seyircilerle buluşturacak olan Başka Sinema, yaz aylarına da güçlü bir başlangıç yapıyor. 14 Haziran’da, Andrei Tarkovsky’nin üç filmi, vizyonda seyirciyle buluşuyor. Solaris, Ayna ve Stalker gibi kültleşmiş üç yapımı 14 Haziran’dan itibaren, restore edilmiş kopyalarıyla sinemada izlemek mümkün olacak.

Gösterilecek Filmler

Arakçılar (Manbiki Kazoku – Shoplifters)

Beyaz Karga (The White Crow)

Sibel