Jordan Peele’nin yönettiği ve Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss ile Tim Heidecker’in oynadığı Biz (Us), 22 Mart 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Arkadaşları ile plajda geçirdikleri gergin bir günün ardından Adelaide Wilson ve ailesi tatil evlerine dönerler. Wilson’lar akşam karanlığı çöktüğü sırada garaj yolunda el ele tutuşmuş 4 kişinin siluetini görürler. Filmde, sevimli bir Amerikan ailesi, dehşet verici esrarengiz düşmanlarıyla yani kendilerinin tıpatıp aynısı olan kötü versiyonlarıyla karşı karşıya geliyor.

Error! You must specify an anchor parameter if you are not using the auto_thumb option.