Agnes Varda ile Jr’un yönettiği ve Agnes Varda ile Jr’un oynadığı belgesel film Mekanlar ve Yüzler (Visages Village – Faces Places), 09 Mart 2018’de Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Usta yönetmen Agnes Varda, fotoğraf sanatçısı JR’ın fotoğraf atölyesine dönüştürdüğü minibüsüyle Fransa’nın köylerinde bir geziye çıkar. Gittikleri her yerde insanların farklı hikâyeleri ve anıları vardır. İnsanların yüzüne işlemiş olan hikâyeler bu çok farklı ikilinin merceğinde bambaşka bir hale bürünür. Bir gün mekânların yok olacağını bilseler de anıların hiçbir zaman yok olmayacağını bildiklerinden, duvarlara ölümsüz anların fotoğraflarını yapıştırırlar.