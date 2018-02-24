Hakan Algül’ün yönettiği ve Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ile Emre Karayel’in oynadığı Düğüm Salonu, 16 Mart 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla BKM Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yan yana gerçekleştirilmekte olan iki ayrı düğünde, “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” dileğinde bulunurken olaylar düğüm düğüm yürüyor ve gelişiyor. Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır. Düğün geceniz düğüm gecesine, Düğün Salonu da Düğüm Salonu’na dönüşür.